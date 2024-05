Calzona ha la peggiore media punti degli ultimi 15 anni del Napoli, peggio anche di Garcia e Mazzarri

Bruttissimo rendimento per il Napoli campione d’Italia, che ieri ha ceduto il passo in casa per 0-2 contro il Bologna, a sua volta invece rivelazione della stagione, vedendosi così costretto a fare i conti con la sconfitta numero 11 del complicato campionato in cui gli azzurri sono all’8° posto attuale, con il rischio di vedersi scavalcati già nel corso di questo turno.

Una stagione maledetta, quella del Napoli, in cui si sono succeduti tre allenatori. E i maggiori problemi sembrano essere arrivati con l’ultimo inquilino della panchina azzurra, quel Francesco Calzona richiamato alla base da contemporaneo ct della Slovacchia con il compito di rimettere le pecore nell’ovile, lui che già a Napoli tanto aveva fatto bene nel ruolo di vice allenatore.

Osservando l’andamento di Calzona, a due soli turni dalla fine dei giochi in Serie A, si può dire come l’effetto sia rimasto solo e soltanto sulla carta. Calzona ha condotto gli azzurri a 3 vittorie, 7 pareggi e quattro sconfitte tra campionato e Champions League. Un cammino che lo rende l’allenatore dalla minor media punti negli ultimi 15 anni, appena 1.14 a partita. Non solo dietro a mostri sacri come Sarri, Spalletti o Benitez o a chi comunque ha declinato i problemi su tonalità decisamente superiori (Gattuso ha 1.89, Ancelotti 1.82), ma anche peggio per esempio di Garcia e Mazzarri all’interno di questa stessa annata. Mesi che sia Calzona che il Napoli, verosimilmente, vorranno cancellare dalla memoria. lo riporta Tuttomercatoweb.

HELLAS-TORINO 1-2: I GRANATA RAGGIUNGONO LA FIORENTINA IN CLASSIFICA