Notizie Calzona Fiorentina

Calcio italiano in crisi? Calzona: “Bisogna avere pazienza e dare la possibilità ai giovani di sbagliare”
02 maggio 2026 09:22
Calzona: "Qui è una catastrofe, quello che dice De Laurentiis sono affari suoi. Un disastro anche prima"
18 maggio 2024 00:02
Al Franchi in palio l'Europa, solo il Bologna in A ha perso più del Napoli con la Fiorentina
16 maggio 2024 23:28
Calzona ha la peggiore media punti degli ultimi 15 anni del Napoli, peggio anche di Garcia e Mazzarri
12 maggio 2024 17:35
Calzona dopo il pareggio: "Il Napoli farà le sue valutazioni, ho solo un accordo per questi mesi"
14 aprile 2024 16:04
Calzona-Napoli, passo indietro: ora il favorito per la panchina è Italiano. Decisive le prossime settimane
24 marzo 2024 13:04
Calzona-Napoli passo indietro. Il Mattino svela: "Italiano è il favorito per la panchina"
24 marzo 2024 10:40
Napoli: il club ha comunicato l'esonero a Mazzarri. Fino a Giugno squadra a Calzona
19 febbraio 2024 20:58
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