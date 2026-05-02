Calcio italiano in crisi? Calzona: “Bisogna avere pazienza e dare la possibilità ai giovani di sbagliare”

“Incontrare nazionali che hanno 6-7 giocatori nati dal 2003 al 2007 e vedere che noi facciamo fatica, ci deve far pensare”

Francesco Calzona, ex ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, a Sky Calcio Unplugged, ha parlato della crisi del calcio italiano: "Non sono d'accordo sul fatto che ci sono troppi stranieri in Italia o che non ci siano talenti. Dobbiamo avere più coraggio a far giocare i giovani, le nostre nazionali giovanili primeggiano... Bisogna avere pazienza e dar loro la possibilità di sbagliare.

Incontrare nazionali che hanno 6-7 giocatori nati dal 2003 al 2007 e vedere che noi facciamo fatica, ci deve far pensare. Ci vuole coraggio, bisogna partire tranquillamente da questo punto. Ho portato all'Europeo un 2005 che giocava nella Primavera del Feyenoord che è Sauer, non bisogna aver timore di farli giocare".