Calzona dopo il pareggio: “Il Napoli farà le sue valutazioni, ho solo un accordo per questi mesi”

Il tecnico Francesco Calzona, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Frosinone, dove ha risposto alla domanda relativa al suo futuro come tecnico del club partenopeo:

“Ho un contratto con la federazione slovacca – ha risposto il tecnico -, ho un accordo col Napoli per questi mesi e voglio fare bene. Napoli è casa mia e penso solo a questo. La società farà le sue valutazioni come è giusto che sia. Spero solo di fare bene da qui alla fine”.

Aurelio De Laurentiis sta sondando il terreno per il suo successore, mettendo nel mirino anche Vincenzo Italiano, che lascerà Firenze a fine stagione, salvo sorprese sul finale. Nella lista dei desideri del Napoli ci sarebbe anche Antonio Conte e i dialoghi tra le parti si stanno intensificando, al fine di raggiungere un accordo di massima per la prossima stagione; se l’ex c.t. della Nazionale ed ex allenatore di Juve e Inter non dovesse sbarcare a Napoli, probabilmente ADL virerà sull’allenatore dei Viola. Conte intanto prende tempo prima di fare il passo, e questo non per una questione economica o di blasone del club, ma “per la problematicità nel lavorare con un presidente umorale come De Laurentiis”, come scrive Sportitalia.

