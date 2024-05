Al Franchi in palio l’Europa, solo il Bologna in A ha perso più del Napoli con la Fiorentina

Fiorentina-Napoli, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze venerdì 17 maggio, alle ore 20:45. Punti preziosi per l’Europa in palio nell’anticipo.

Precedenti

La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Napoli in Serie A (1N, 1P), tanti successi come nelle precedenti 15 sfide contro la squadra partenopea nella competizione (4N, 9P). In generale, la Viola ha ottenuto 55 vittorie contro il Napoli nel torneo (40N, 52P), solo contro il Bologna (57) la squadra toscana ha ottenuto più successi contro una singola avversaria nella competizione. Dopo il successo per 3-1 nel match d’andata dello scorso 8 ottobre, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal 1995/96 con Claudio Ranieri allenatore dei toscani.

Probabili Formazioni

L’allenatore viola si prepara a qualche cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Monza nell’ultima giornata: a guidare l’attacco dovrebbe essere Belotti. La cerniera di centrocampo sarà composta da Arthur e Bonaventura. In difesa si va verso la presenza dal 1′ di Milenkovic al fianco di Martinez Quarta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All.Italiano

L’allenatore del Napoli farà a meno di Osimhen , fermato da un affaticamento muscolare: al suo posto giocherà Raspadori al centro dell’attacco, con Politano e Kvara ai lati. A centrocampo toccherà ancora a Cajuste , in difesa la coppia centrale sarà formata da Rrahmani e Juan Jesus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

Fiorentina-Napoli, domani sera al Franchi l’ultima di Vincenzo Italiano e..della Fiesole