Fiorentina-Napoli, domani sera al Franchi l’ultima di Vincenzo Italiano e..della Fiesole

Lo aspetteranno sotto la Curva Fiesole, Vincenzo Italiano, dopo la sua ultima partita al Franchi sulla panchina della Fiorentina. Naturalmente sperando di festeggiare anche i tre punti che regalerebbero ai viola, matematicamente, almeno l’ottavo posto, strappandolo proprio al Napoli. C’è voglia di chiudere bene l’ennesima stagione intensa, a volerlo è in particolare il tecnico viola che, come ha fatto capire qualche tempo fa, pare ormai giunto al capolinea del suo ciclo a Firenze cominciato nell’estate 2021: quella contro una squadra a cui viene accostato da tempo, s’annuncia come la sua ultima partita al Franchi da allenatore viola e anche per questo motivo vorrebbe salutare con una vittoria che darebbe ulteriormente slancio alla corsa europea in campionato e trasmetterebbe ancor più entusiasmo e fiducia in vista della finalissima di Atene. Gara di saluti, però, anche per molti giocatori che lasceranno per motivi diversi Firenze a fine stagione, e anche per la stessa Curva Fiesole, che poi chiuderà per i lavori di ristrutturazione dello stadio: la prossima stagione ‘traslocherà’ in Curva Ferrovia.

Lo riporta firenzepost

