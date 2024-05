Luca Speciale: “Rocco paghi il viaggio ad Atene a chi prende la pioggia tutto l’anno”

Il giornalista televisivo e tifoso viola Luca Speciale, si fa portavoce sul suo profilo Twitter di una proposta che in queste ore è al centro dei dibattiti social, invitando il Presidente Commisso ad aiutare economicamente i tifosi viola pronti a sostenere la Fiorentina nella finale di Atene.

“Fossi Commisso farei un “investimento”. Pagherei il viaggio ad Atene a qualche centinaio di meritori abbonati della Fiesole, di quelli che fanno chilometri e prendono la pioggia tutto l’anno. Non per calcolo, ma per gratitudine”

