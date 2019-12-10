Nazione, spunta un nuovo nome per la panchina viola, si tratta di Gigi Di Biagio

Montella è in difficoltà e la Fiorentina si sta guardando intorno per trovare il suo giusto sostituto. Secondo quanto riporta La Nazione oltre a Spalletti e ad Emery spunta un nuovo nome per la panchi...

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2019 09:24

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