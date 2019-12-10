Nazione, spunta un nuovo nome per la panchina viola, si tratta di Gigi Di Biagio
Montella è in difficoltà e la Fiorentina si sta guardando intorno per trovare il suo giusto sostituto. Secondo quanto riporta La Nazione oltre a Spalletti e ad Emery spunta un nuovo nome per la panchi...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 09:24
Montella è in difficoltà e la Fiorentina si sta guardando intorno per trovare il suo giusto sostituto. Secondo quanto riporta La Nazione oltre a Spalletti e ad Emery spunta un nuovo nome per la panchina viola ed è quello dell'ex ct dell'Italia U21 Luigi di Biagio a caccia di una nuova avventura dove rilanciarsi. Sembra ormai tramontata l'opzione Gattuso visto che l'ex Milan è ormai ad un passo dal Napoli.