L’ex tecnico dell’Udinese, Guidolin, ha commentato su Dazn i due rigori assegnati alla Juventus con la Fiorentina: “Il primo rigore ci sta, Pezzdlla ha aumentato il volume del corpo però il secondo è molto generoso. Ceccherini intuisce ma non commette fallo, taglia la strada a Bentancur ma niente di più. Ripeto, per me è molto generoso”.