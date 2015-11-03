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Notizie Bentancur Fiorentina

Paura per Bentancur, crolla a terra ed esce in barella con l'ossigeno. È in ospedale ma cosciente

08 gennaio 2025 23:46

Procuratore Torreira: "Finisce la stagione al Galatasaray e poi torna in Italia, due club interessati"

03 dicembre 2022 15:36

Pedullà sta con la Fiorentina: "L'agente di Torreira ha chiesto più soldi. Bravo Commisso a non piegarsi"

07 giugno 2022 16:35

Procuratore Torreira smentisce Commisso: "Commissioni non c'entrano niente, problema il contratto"

25 maggio 2022 13:54

Parla l'agente di Torreira: "Penso che la Fiorentina lo riscatterà ma l'Arsenal è arrabbiato per Vlahovic"

18 febbraio 2022 10:45

Guidolin: "Il secondo rigore per la Juve è molto generoso. Ceccherini non commette fallo"

02 febbraio 2020 15:28

Troppa Juventus per una buona Fiorentina, al Franchi finisce 0-3: a segno Bentancur, Chiellini e Ronaldo

01 dicembre 2018 19:32

Si sblocca il risultato al Franchi, Juventus in vantaggio grazie a un gol di Rodrigo Bentancur

01 dicembre 2018 18:14

Bentancur: "Ottenuto risultato importante ma vittoria sofferta"

20 settembre 2017 22:59

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