Paura per Bentancur, crolla a terra ed esce in barella con l'ossigeno. È in ospedale ma cosciente

Paura per Rodrigo Bentancur durante Tottenham-Liverpool di Carabao Cup. Il centrocampista ex Juve, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a staccare nell'area del Liverpool riuscendo pure a sp...

Paura per Rodrigo Bentancur durante Tottenham-Liverpool di Carabao Cup. Il centrocampista ex Juve, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a staccare nell'area del Liverpool riuscendo pure a spizzare il pallone, ma poi è crollato rovinosamente a terra come se avesse perso i sensi. Accortosi della gravità una volta conclusa l'azione, l'arbitro ha fermato il gioco nella preoccupazione generale.

Da lì l'ingresso in campo dei soccorsi, che hanno portato fuori in barella l'uruguaiano utilizzando anche la maschera dell'ossigeno. Fortunatamente Bentancur ha fatto cenno con il pollice in su al pubblico. La sfida è ripartita regolarmente ma lo stop è stato lungo, tanto che il direttore di gara ha poi segnalato addirittura 11' di recupero nel primo tempo. Il fatto che il gioco sia ripreso fa ben sperare, ma lo spavento è stato grande. Lo scrive Gazzetta.

Il comunicato del Tottenham: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, sta parlando e andrà in ospedale per ulteriori controlli”.

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