Troppa Juventus per una buona Fiorentina, al Franchi finisce 0-3: a segno Bentancur, Chiellini e Ronaldo

Doveva essere il giorno della rinascita e, almeno in parte, lo è stato. In parte, appunto. Poiché, sebbene il risultato premi la squadra di Allegri, alcuni progressi si sono visti almeno sul piano del...

A cura di Gianmarco Biagioni 01 dicembre 2018 19:32

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