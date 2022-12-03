Procuratore Torreira: "Finisce la stagione al Galatasaray e poi torna in Italia, due club interessati"

Lucas Torreira è stato uno dei giocatori più amati della scorsa stagione, tanti tifosi lo sognano ancora alla Fiorentina, ne ha parlato il suo agente

Pablo Bentancur, procuratore di Lucas Torreira, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole: “Lucas quest’anno giocherà al Galatasaray e poi il prossimo anno tornerà in serie A, l’Italia è un paese che ama dunque non sarà difficile rivederlo nel campionato italiano. Sto parlando con due squadre italiane, un club è fortemente interessato, l’altro invece deve ancora capire le strategie del mercato, torneremo in Italia comunque”

IL BOLOGNA VUOLE TERZIC

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-il-bologna-piomba-su-terzic-ma-italiano-vorrebbe-tenerlo-alla-fiorentina/194604/