Corriere dello Sport, il Bologna piomba su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo alla Fiorentina
Il Bologna è a caccia di un esterno sinistro, ora ha messo gli occhi su Terzic
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 09:43
Secondo il Corriere dello Sport, il Bologna è a caccia di un esterno sinistro. Il da Marco Di Vaio starebbe pensando ad un giocatore della Fiorentina, Aleksey Terzic, esterno classe 1999. Italiano però vorrebbe tenerlo in viola.
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