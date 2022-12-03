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Corriere dello Sport, il Bologna piomba su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo alla Fiorentina

Il Bologna è a caccia di un esterno sinistro, ora ha messo gli occhi su Terzic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 09:43
Corriere dello Sport, il Bologna piomba su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo alla Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo il Corriere dello Sport, il Bologna è a caccia di un esterno sinistro. Il da Marco Di Vaio starebbe pensando ad un giocatore della Fiorentina, Aleksey Terzic, esterno classe 1999. Italiano però vorrebbe tenerlo in viola.

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