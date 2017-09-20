Bentancur: "Ottenuto risultato importante ma vittoria sofferta"

Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato il migliore in campo Rodrigo Bentancur. Queste le sue parole a Premium Sport

Al termine di Juventus-Fiorentina, ha parlato il migliore in campo Rodrigo Bentancur. Queste le sue parole a Premium Sport: "Sono molto felice dei complimenti ma l'importante era vincere. La vittoria è stata sofferta ma è arrivato un risultato importante. Sono contento della vittoria, ho trovato lo spirito per lanciarsi in vetta al campionato".