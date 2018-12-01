Si sblocca il risultato al Franchi, Juventus in vantaggio grazie a un gol di Rodrigo Bentancur
Il risultato si sblocca alla mezz'ora. È Rodrigo Bentancur che, al termine di una buona percussione, porta avanti i bianconeri. Il centrocampista mette a segno il suo secondo gol stagionale, dopo quel...
A cura di Gianmarco Biagioni
01 dicembre 2018 18:14
Il risultato si sblocca alla mezz'ora. È Rodrigo Bentancur che, al termine di una buona percussione, porta avanti i bianconeri. Il centrocampista mette a segno il suo secondo gol stagionale, dopo quello siglato contro l'Udinese, dopo aver beffato i difensori viola ed il portiere Lafont con un preciso destro rasoterra. La squadra di Pioli si torva dunque in svantaggio dopo un buon primo tempo, nel quale è stata capace di condurre il gioco per larghi tratti.
Gianmarco Biagioni