Parla l'agente di Torreira: "Penso che la Fiorentina lo riscatterà ma l'Arsenal è arrabbiato per Vlahovic"

Lucas Torreira è un pilastro della Fiorentina di Vincenzo Italiano, il suo futuro a Firenze non è stato ancora definito

slot gacor Lucas Torreira è in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal alla Fiorentina, il regista uruguaiano e il club viola si stanno trovando a meraviglia, del riscatto ne ha parlato Pablo Bentancur, procuratore del giocatore classe 1996, le sue parole a Sport360:

“La Fiorentina vuole comprare Torreira, lui è tornato a giocare con continuità e ha ripreso ad avere un dinamismo impressionante. Lucas è felice a Firenze e penso proprio che la Fiorentina lo riscatterà anche perché è molto amato, anche se l’Arsenal è un po arrabbiata per via della cessione di Vlahovic alla Juventus, volevano il serbo ma gli agenti di Vlahovic hanno scelto la Juventus, si fa sempre ciò che dice il calciatore…”

IL RACCONTO DI FREY

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