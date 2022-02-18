Parla l'agente di Torreira: "Penso che la Fiorentina lo riscatterà ma l'Arsenal è arrabbiato per Vlahovic"
Lucas Torreira è un pilastro della Fiorentina di Vincenzo Italiano, il suo futuro a Firenze non è stato ancora definito
slot gacor Lucas Torreira è in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal alla Fiorentina, il regista uruguaiano e il club viola si stanno trovando a meraviglia, del riscatto ne ha parlato Pablo Bentancur, procuratore del giocatore classe 1996, le sue parole a Sport360:
“La Fiorentina vuole comprare Torreira, lui è tornato a giocare con continuità e ha ripreso ad avere un dinamismo impressionante. Lucas è felice a Firenze e penso proprio che la Fiorentina lo riscatterà anche perché è molto amato, anche se l’Arsenal è un po arrabbiata per via della cessione di Vlahovic alla Juventus, volevano il serbo ma gli agenti di Vlahovic hanno scelto la Juventus, si fa sempre ciò che dice il calciatore…”
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