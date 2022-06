Pedullà sta con la Fiorentina: “L’agente di Torreira ha chiesto più soldi. Bravo Commisso a non piegarsi”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi sul caso Torreira. Ecco le sue parole:

“Non voglio andare allo scontro con l’agente, ma ha già avuto una situazione simile con Nandez con smentite e contro-smentite. Ma se la Fiorentina aveva programmato di riscattare il giocatore, perchè Torreira non ha firmato? Avranno parlato nella settimana antecedente alla scadenza del riscatto, no?. Commisso ha fatto bene a non piegarsi a Bentancur, così come Iervolino. Dobbiamo uscire da questo circuito di commissioni enormi. Commisso reduce da Vlahovic, Chiesa e Mendes ha fatto bene a non piegarsi. Indipendentemente da quanto dice Bentancur, secondo me, c’è stato un rialzo sulle commissioni. Controprova, secondo voi, Italiano avrebbe mai potuto dire che Torreira era fondamentale se avesse saputo di questi problemi? Sarebbe stato zitto”

“Non è solo Torreira ad aver fatto un favore alla Fiorentina, ma anche i viola lo hanno fatto a Torreira. Fino allo scorso anno era un separato in casa Arsenal che non voleva nessuno a causa del suo riscatto troppo alto. L’Arsenal può anche venderlo per una cifra a ribasso, ma il problema è altrove. Se non viene risolto il problema tra Fiorentina e Bentancur, la trattativa non si sbloccherà. Io ho ricostruito la storia dalla parte della società. Ma sono storie a cui solo i diretti interessati possono rispondere. Sicuramente loro lo sanno chi ha forzato la mano”.