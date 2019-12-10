Se salta Montella da Prandelli a Guidolin ecco tutti i nomi dei possibili traghettatori

Secondo quanto scrive Tuttosport la Fiorentina in caso di esonero di Montella starebbe pensando all'ipotesi di prendere un traghettatore fino a giugno per poi poter aver più scelta in estate. Oltre ad...

Secondo quanto scrive Tuttosport la Fiorentina in caso di esonero di Montella starebbe pensando all'ipotesi di prendere un traghettatore fino a giugno per poi poter aver più scelta in estate. Oltre ad un nome ormai noto come quello di Cesare Prandelli il quale avrebbe al suo interno nello staff Batistuta, oggi si parla anche di Luigi Di Biagio, Luigi Delneri, Walter Zenga, Christian Panucci e Francesco Guidolin.