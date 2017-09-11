Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...

Fabio Pecchia e il suo Verona non possono già più sbagliare. Il tecnico napoletano è reduce da un campionato da protagonista in Serie B, ma sta soffrendo particolarmente l'impatto col campionato princ...

Fabio Pecchia e il suo Verona non possono già più sbagliare. Il tecnico napoletano è reduce da un campionato da protagonista in Serie B, ma sta soffrendo particolarmente l'impatto col campionato principe: un punto in tre gare è il magro bottino messo in banca dagli scaligeri e la pesante sconfitta di ieri ha buttato ulteriore benzina sul fuoco. Le prossime due sfide dei gialloblu saranno cruciali, e gli avversari non sono di poco conto. Roma e Sampdoria smaschereranno l'Hellas Verona e se le cose non dovessero cambiare, la dirigenza si vedrà costretta a valutare altri profili per la panchina. Per il momento i nomi che sono stati fatti sono quelli di: Francesco Guidolin, Giuseppe Iachini e Stefano Colantuono... Lo riporta TuttoMercatoWeb.