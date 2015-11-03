Notizie Colantuono Fiorentina

Colantuono: “Che fine faranno Kean, Leao e Vlahovic quest’estate? Spero rimangano in Serie A”
07 maggio 2026 19:47
Colantuono esalta mister Palladino: "Allenatore tra i più interessanti, ha un grande futuro davanti"
18 febbraio 2026 23:29
Colantuono: "Mi dispiace per Pioli, è uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato"
06 novembre 2025 16:09
Colantuono fiducioso: “ La Fiorentina non è da prime posizioni,ma puó stare a ridosso delle grandi”
25 ottobre 2025 14:09
Colantuono: "Il gol negli ultimi 10 minuti era evitabile, sarebbe stato un pareggio ottimo per il morale"
21 aprile 2024 21:45
Colantuono: "Per fare punti con la Fiorentina servirà partita perfetta. Le nostre assenze sono più pesanti"
20 aprile 2024 18:54
Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L'ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice
19 marzo 2024 13:26
Colantuono: "Non ho trovato oro, incenso e mirra alla Salernitana, potevamo andare in vantaggio"
11 dicembre 2021 21:34
Colantuono: "Partita compromessa dopo i primi 2 gol. Ci siamo complicati la vita da soli"
11 dicembre 2021 17:24
Colantuono: "Contro la Fiorentine metteremo carattere e giocheremo per fare punti a Firenze"
10 dicembre 2021 16:09
Colantuono: "Italiano rivoluzionerà il calcio della Fiorentina. Zappacosta? I Viola fanno bene a puntarci"
21 luglio 2021 23:37
Colantuono: "Ieri la Fiorentina non meritava la sconfitta con la Sampdoria"
15 febbraio 2021 20:45
Colantuono: "La Fiorentina è aggressiva e attenta. Questo è l'anno zero dei viola"
26 febbraio 2020 14:36
Colantuono: "Per il quarto posto c'è anche la Fiorentina, potrebbe essere lei la sorpresa del campionato"
08 settembre 2019 20:16
Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...
11 settembre 2017 19:11
Archivio