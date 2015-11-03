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Notizie Colantuono Fiorentina

Colantuono: “Che fine faranno Kean, Leao e Vlahovic quest’estate? Spero rimangano in Serie A”

07 maggio 2026 19:47

Colantuono esalta mister Palladino: "Allenatore tra i più interessanti, ha un grande futuro davanti"

18 febbraio 2026 23:29

Colantuono: "Mi dispiace per Pioli, è uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato"

06 novembre 2025 16:09

Colantuono fiducioso: “ La Fiorentina non è da prime posizioni,ma puó stare a ridosso delle grandi”

25 ottobre 2025 14:09

Colantuono: "Il gol negli ultimi 10 minuti era evitabile, sarebbe stato un pareggio ottimo per il morale"

21 aprile 2024 21:45

Colantuono: "Per fare punti con la Fiorentina servirà partita perfetta. Le nostre assenze sono più pesanti"

20 aprile 2024 18:54

Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L'ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice

19 marzo 2024 13:26

Colantuono: "Non ho trovato oro, incenso e mirra alla Salernitana, potevamo andare in vantaggio"

11 dicembre 2021 21:34

Colantuono: "Partita compromessa dopo i primi 2 gol. Ci siamo complicati la vita da soli"

11 dicembre 2021 17:24

Colantuono: "Contro la Fiorentine metteremo carattere e giocheremo per fare punti a Firenze"

10 dicembre 2021 16:09

Colantuono: "Italiano rivoluzionerà il calcio della Fiorentina. Zappacosta? I Viola fanno bene a puntarci"

21 luglio 2021 23:37

Colantuono: "Ieri la Fiorentina non meritava la sconfitta con la Sampdoria"

15 febbraio 2021 20:45

Colantuono: "La Fiorentina è aggressiva e attenta. Questo è l'anno zero dei viola"

26 febbraio 2020 14:36

Colantuono: "Per il quarto posto c'è anche la Fiorentina, potrebbe essere lei la sorpresa del campionato"

08 settembre 2019 20:16

Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...

11 settembre 2017 19:11

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