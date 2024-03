Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L’ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice

Divorzio in casa Salernitana, Fabio Liverani non sarà più l’allenatore dei granata. Il comunicato della società campana è arrivato nelle scorse ore ed ora tocca a Stefano Colantuono prendere le redini della squadra. La proprietà e Filippo Inzaghi non hanno trovato un accordo, pertanto l’ex attaccante di Milan e Juve ha risolto il suo contratto. L’ex attaccante della Fiorentina, Frank Ribery, sarà invece il vice di Colantuono in questa missione salvezza, la quale si è complicata ulteriormente nelle ultime giornate di campionato, dove i granata sono riusciti ad ottenere solamente un punto in cinque partite. Lo riporta TMW.

