Queste le parole rilasciate da Stefano Colantuono a Radio Bruno Toscana: “La partita di Udine? Non sarà una partita normale dato che non ci saranno tifosi, per questo la Fiorentina potrebbe avere un piccolo vantaggio. Iachini? Ora la sua squadra l’ho vista bene, i viola ora sono aggressivi ed attenti. Contro il Milan anche se in dieci poteva vincere. Con Montella la Fiorentina aveva fatto delle buone partite. Ora però c’è una nuova proprietà, è l’anno zero”.