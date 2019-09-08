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Colantuono: "Per il quarto posto c'è anche la Fiorentina, potrebbe essere lei la sorpresa del campionato"

Queste le parole rilasciate a Radio24 da Stefano Colantuono ex allenatore di Atalanta ed Udinese: "Per il quarto posto vedo meglio la Lazio rispetto al Milan ma attenzione a Roma e Fiorentina, possono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 20:16
Colantuono: "Per il quarto posto c'è anche la Fiorentina, potrebbe essere lei la sorpresa del campionato" -
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Queste le parole rilasciate a Radio24 da Stefano Colantuono ex allenatore di Atalanta ed Udinese: "Per il quarto posto vedo meglio la Lazio rispetto al Milan ma attenzione a Roma e Fiorentina, possono essere le sorprese del campionato. I viola hanno fatto un mercato importante, Ribery potrà fare sicuramente la differenza così come Boateng. In aggiunta ha trattenuto anche Chiesa".

 

 

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