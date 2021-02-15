Colantuono: "Ieri la Fiorentina non meritava la sconfitta con la Sampdoria"
Il commento del tecnico che ha allenato anche in Serie A.
L'ex tecnico dell'Atalanta, Colantuono ha rilasciato un'intervista su TMW Radio e ha parlato della partita di ieri persa delle squadra viola contro la Sampdoria:
“La Fiorentina? Io ieri l’ho vista, è stata molto sfortunata, non meritava la sconfitta con la Sampdoria. Ma quest’anno è così, e condivido con il mister Prandelli che debbano stare attenti. Va bene che c’è margine, ma è un campionato strano, e Parma e Torino tra le altre hanno delle buone rose. Dovranno lottare per togliersi da quella classifica, però i calciatori di qualità ce li hanno. Si deve ancora un po' accendere quella scintilla per togliersi dai bassifondi della classifica. La viola così come il Cagliari, il Torino e il Parma non hanno i vestiti da lotta per la salvezza, devono fare in fretta ad indossarli. La classifica dice questo, c’è bisogno di resettare tutto e fare legna, lottare. Quando saranno lontane certe zone basse di classifica, allora potranno tornare ad indossare l’altro abito. Ma se non faranno punti non ne verranno più fuori”.