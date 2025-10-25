Colantuono fiducioso: “ La Fiorentina non è da prime posizioni,ma puó stare a ridosso delle grandi”

L'allenatore Stefano Colantuono ha detto la sua sulla situazione attuale della Fiorentina dopo l'avvio difficile di stagione.

L’allenatore Stefano Colantuono,in un’ampia intervista rilasciata a TMW ,ha parlato del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Partenza difficile,ma ha la guida tecnica e l’organico per rilanciarsi.Non è una candidata per le primissime posizioni ma a ridosso delle grandi può starci”.