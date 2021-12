Colantuono: “Non ho trovato oro, incenso e mirra alla Salernitana, potevamo andare in vantaggio”

Stefano Colantuono, mister della Salernitana, è intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina per 4-0. Queste le parole dell’allenatore granata:

“Il primo tempo lo abbiamo giocato bene, con le opportune differenze tra le due squadre e le problematiche con cui siamo arrivati. Continuiamo a perdere giocatori, prima della partita e durante la rifinitura. I problemi sono tanti a cui poi bisogna aggiungere anche che alcuni di quelli disponibili sono recuperati da poco e sono al limite. Nel primo tempo però la squadra ha giocato e ha avuto anche una discreta reazione nel secondo tempo, poi è normale che prendi gli altri gol, ti alzi e la Fiorentina riparte e diventa difficile andare a recuperare un risultato così. Mi dispiace per il morale, ci può stare che vieni a Firenze e puoi perdere la partita, mi dispiace per come è avvenuto il risultato perchè la squadra ha fatto una buona gara nonostante le tante difficoltà che avevamo”.

Uno dei migliori primi tempi della stagione ma il problema principale è che la squadra non la butta dentro?

“È normale che per vincere le partite bisogna buttarla dentro però in questo momento non ci dice neanche bene, abbiamo avuto le nostre occasioni anche sullo 0-0. È un momento negativo a cui si aggiungono sempre altre situazioni negative, ieri abbiamo perso Djuric, oggi Vergani, non mi è mai capitato una cosa del genere in tanti anni di carriera. Ringrazio quei giocatori che si sono messi a disposizione anche se non al meglio, giocatori che in altre situazioni non avrei neanche convocato e che sono stato costretto addirittura a far giocare. Con squadre del tuo livello riesci anche a mascherare certi problemi, con le forti come la Fiorentina fai più fatica”.

Che cosa si aspetta sul fronte societario e cosa chiederà al nuovo presidente?

“Non dirò nulla, mi auguro solo che questa problematica si risolva al più presto soprattutto per i tifosi e per la città, il mio è l’ultimo dei problemi. Vedremo cosa deciderà di fare la nuova società. La situazione era difficile anche prima e me la sono ritrovata quando sono giunto a Salerno, non ho trovato mica oro, incenso e mirra quando sono arrivato. L’augurio è che la Salernitana possa avere una società stabile che possa progettare e programmare”.

Sull’attacco, questa squadra può giocare con una sola punta più Ribery?

“Dipende dal tipo di partita e dagli avversari, con queste squadre si perchè poi è difficile trovare equilibrio con tre attaccanti e con alcuni centrocampisti in non perfette condizioni. Lo puoi fare in determinate partite, come contro il Venezia dove stavamo tutti bene. È un discorso che riguarda gli equilibri, soprattutto quando giochi contro avversari di questo livello” Lo riporta Tutto Salernitana

