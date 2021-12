PAGELLE VIOLA: IL GIOIELLO DI BONAVENTURA, LA CONCRETEZZA DI VLAHOVIC E LA CONFERMA DI DUNCAN

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara interna con la Salernitana:

TERRACCIANO: 6.5, si oppone in modo ottimale al 43’ su Obi “sbattendogli” la porta in faccia. Si supera al minuto 80 su Simy

ODRIOZOLA: 6, perde palla al 43’ su Ribery che propizia l’occasione per Obi, meno presente del solito. (Dal 87’ VENUTI: s.v.)

MILENKOVIC: 6, normale amministrazione. Sostituito poiché ammonito. (Dal 46’ IGOR; 6.5, fa sentire la sua fisicità, buonissimo impatto).

QUARTA: 6.5, il suo connazionale Gonzalo Rodriguez veniva chiamato “El Marescal” ossia, “il maresciallo” ecco, oggi ha offerto una prova di questo genere: autorità.

BIRAGHI: 6.5, bene nell’inserimento che propizia il gol disturbando il disimpegno ospite. Manca il tape-in al 44’ dopo la respinta di Belec su Callejon. Più presente di Odriozola nella doppia fase. (Dal 87’ TERZIC: 6, buon assist per Gonzalez – seppur senza gol – al 92’.)

BONAVENTURA: 7, al 32’ si illumina di immenso e con un dolce esterno trova il gol del vantaggio. Senatore del centrocampo che impone la propria legge.

TORREIRA: 6.5, al 42’ lo “scavetto” per Vlahovic è delizioso, tanta continuità anche in fase di non possesso

DUNCAN: 7, dinamismo ed ordine, suo l’assist per Vlahovic, si vede in entrambe le fasi con continuità. Bravissimo ed indispensabile. (Dal 79’ MALEH: 7, entra e segna).

CALLEJON: 6.5, al 27’ meraviglioso il cross per Gonzalez che non trova la porta di testa. Suo il cross che propizia il gol. Inserimento giusto al 44’ e colpo di testa sul quale Belec si esalta. (Dal 72’ SOTTIL: 6.5, buon impatto con assist per il 3-0 di Vlahovic).

VLAHOVIC: 7.5, manda a lato al 42’ un delizioso assist di Torreira, poi al 50’ sgancia un missile terra aria e trova il fondo del sacco con la complicità di Belec, al 84’ schiaffa dentro l’assist di Sottil. 15 gol in campionato. Che spettacolo!

NICO GONZALEZ: 6.5, classe sopraffina, difficile aggiungere altro, non sbaglia mai la scelta, corre tanto… Che gli vuoi dire? Sfiora il gol anche al 92’ su assist di Terzic.

ITALIANO: 8, preferisce Duncan e Callejon in apertura su una gara che inizia a ritmi pachidermici. Alla mezz’ora il meraviglioso gol di Bonaventura porta la squadra in vantaggio, nella ripresa Vlahovic raddoppia e la partita è in discesa. Bene anche l’impatto di Igor per l’ammonito Milenkovic, leggermente tardive le altre sostituzioni ma ciò che contava era vincere e la Fiorentina lo fa, legittimando il risultato con gioco e continuità. Fiorentina spettacolare.

Gabriele Caldieron

