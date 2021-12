Pastorello: “Per la Juve soffiai Berbatov alla Fiorentina grazie a Evra, ma ha fregato anche noi”

intervistato da Tuttosport ha parlato l’agente Federico Pastorello:

“Trattativa peggiore della mia vita? Berbatov alla Juve, nell’incredibile estate 2012. Grazie a Patrice Evra, mio storico assistito e compagno del bulgaro nel Manchester United, negli ultimi giorni di mercato ero riuscito a mettere in piedi la trattativa con la Juventus battendo così la Fiorentina. Avevamo fatto tutto e mandato un aereo privato a Monaco di Baviera per prelevare Berbatov e condurlo a Torino. Berbatov, però, è salito su un altro areo: direzione Londra. In aeroporto ha cambiato idea e ha scelto il Fulham. Non era la prima volta che si comportava in modo scorretto. L’aveva già fatta al City con lo United, e a Corvino quando da giovanissimo stava per portarlo a Lecce”

