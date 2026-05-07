Colantuono: “Che fine faranno Kean, Leao e Vlahovic quest’estate? Spero rimangano in Serie A”

Colantuono parla dei tre gioielli sulla bocca di tutti per il mercato

Colantuono ha parlato a Radio TMW della situazione di Leao, Kean e Vlhaovic: “Che fine faranno la prossima estate? Sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa, devono darli all'estero, dove hanno soldi da spendere. Per Kean farei un tentativo per tenerlo. Poi bisogna vedere cosa vogliono fare i diretti interessati. Sono comunque giocatori validi, e qualcosa puoi portare a casa. Non sono solo le società a decidere, ma molto di più. Sono tutti giocatori recuperabili e validi. Poi chi per un motivo, chi per un altro, ha sbagliato l'annata. Ora, se li vendi li devi sostituire e li altri li prendono alle loro condizioni . lo ci proverei a recuperarli. Fossi un dirigente, io proverei a fare un ultimo tentativo per metterli nelle condizioni di rendere. Chi te li viene a chiedere oggi, ti darà molto meno del suo valore"