Colantuono: "Italiano rivoluzionerà il calcio della Fiorentina. Zappacosta? I Viola fanno bene a puntarci"
Le parole di Stefano Colantuono ai microfoni di Radio Bruno
Stefano Colantuono, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su Giacomo Bonaventura e Davide Zappacosta, accostato con insistenza alla Fiorentina negli ultimi giorni. Ecco le sue parole:
ITALIANO "Con Italiano il modo di giocare della Fiorentina sarà rivoluzionato, serviranno acquisti".
ZAPPACOSTA "Zappacosta l’ho fatto esordire io in Serie A, ormai ha raggiunto una maturità tale da poter fare qualsiasi cosa un mister gli chieda. La Fiorentina fa bene a puntare su di lui, giocatore e professionista esemplare".
BONAVENTURA "Come un figlio per me, gioca a calcio con i piedi e con la testa".
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