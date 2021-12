Colantuono: “Partita compromessa dopo i primi 2 gol. Ci siamo complicati la vita da soli”

“La squadra ha fatto una buona gara – ha detto Colantuono a DAZN -, ci siamo resi pericolosi. Ci siamo anche un po’ complicati la vita da soli, la Fiorentina è una squadra che palleggia e gioca bene. Se riparte ti fa male. Partita compromessa con i primi due gol. La squadra è viva, ma numericamente siamo contati, alcuni giocano pur non essendo in condizioni ottimali. Non mi è dispiaciuta. La squadra mi è molto piaciuta. L’esordio di Delli Carri, mi ha fatto piacere, ha giocato in un ruolo non suo, però essendo in emergenza. Unica nota positiva”.

