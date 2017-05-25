Stadio, se salta Pioli le alternative per la panchina viola sono Mazzarri, Ranieri e Guidolin

Il suo ingaggio è quasi certo ma il via libera dall'Inter ancora non arriva e in casa Fiorentina si guardano le alternative

L’allenatore deve essere annunciato a brevissimo per iniziare ad operare sul mercato. Il tempo che tiene in sospeso il primo candidato, Stefano Pioli, grande favorito fino a ieri, dato quasi per certo: se non ci sarà una svolta nelle prossime ore, si potrebbero rilanciare i nomi di Walter Mazzarri e Claudio Ranieri, con Francesco Guidolin in terza fila. Pioli è ancora legato a Zhang Jindong, presidente del gruppo Suning e proprietario dell’Inter. Esiste ancora un anno di contratto, ovvero fino al 2018, ed è urgente una transazione per una cifra niente affatto trascurabile. Si tratta di un intoppo che i viola non si aspettavano, qualcosa che potrebbe rimettere tutto in discussione. Così riporta il Corriere dello Sport.