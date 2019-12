Ecco il divertente siparietto tra Renzo Rossi patron del Vicenza e Kevin-Prince Boateng presenti alla cena di Natale dell’ota Foundation. Il proprietario biancorossi scherzando ha detto: “Il mio regalo di Natale? Vi ho comprato il mio amico Kevin-Prince Boateng!”. Questa la risposta del calciatore viola: “Se arrivate in Serie A firmo subito, è una promessa. In B non è, un po’ di rispetto per il mio nome” ha detto con ironia. “Sono onorato di essere qua, vedo veramente gente con il cuore rispetto a tante altre squadre”.

