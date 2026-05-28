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Tuttosport riporta: "Rubino piace al Bologna dopo il ritorno da Carrara in viola"

Il giocatore della Fiorentina piace molto ai felsinei dopo l'esperienza in B a Carrara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 20:53
Tuttosport riporta: "Rubino piace al Bologna dopo il ritorno da Carrara in viola" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato della Fiorentina si preannuncia particolarmente intenso sul fronte delle cessioni, soprattutto a causa dei tanti calciatori pronti a rientrare a Firenze dopo le rispettive esperienze in prestito. Tra i vari profili di ritorno c'è anche il promettente classe 2006 Tommaso Rubino, reduce da un'importante stagione formativa in Serie B con la maglia della Carrarese. Il futuro del giovane talento, tuttavia, potrebbe essere lontano dal capoluogo toscano: secondo quanto riferito da Tuttosport, il Bologna avrebbe messo concretamente gli occhi sul ragazzo, che gode di un forte gradimento da parte dei dirigenti rossoblù.

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