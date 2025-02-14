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Rubino: “Fiorentina-Inter la porto nel cuore, ringrazierò a vita Palladino. Amo la Viola da sempre”

La Curva Fiesole mi manca un sacco. A Genova appena il mister mi disse di entrare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2025 08:25
Rubino: “Fiorentina-Inter la porto nel cuore, ringrazierò a vita Palladino. Amo la Viola da sempre” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tommaso Rubino è uno dei migliori talenti in casa Fiorentina, ecco le sue parole a La Nazione: “Questa è la stagione più bella della mia vita. La Fiorentina? La amo, da sempre. La Curva Fiesole mi manca un sacco. Ci andavo fino all'anno scorso ma con Martinelli e Harder abbiamo già deciso che appena ci sarà occasione ci torneremo: troppo bello stare in quella bolgia.

Qual è, da tifoso, la gara che porta nel cuore? Vi stupirò: dico l'ultimo match al Franchi con l'Inter, che ho visto dalla panchina: ho vissuto un'emozione che poche altre volte in vita mia ho provato. A Genova, però, passò al campo: se ci ripensa, cosa le passa per la testa? Non ci credo ancora. Appena il mister mi disse di entrare, mi sentii ghiacciare ma poi ho azzerato le emozioni e ho dato tutto. Ringrazierò per sempre mister Palladino per quell'opportunità: è una persona unica, che mi ha fatto migliorare tanto”.

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