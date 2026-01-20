21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:28

Rubino segna all’Avellino e fa una dedica speciale: “Dedicato al Presidente Rocco Commisso”

20 Gennaio · 22:03

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 22:03

Le parole di Tommaso Rubino dopo il gol contro l'Avellino con una dedica speciale per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

Gol e vittoria esterna per la Carrarese che nel pomeriggio di sabato ha vinto in rimonta sul campo dell’Avellino.
Il gol del pareggio porta la firma di un calciatore viola, Tommaso Rubino che al termine della partita ha parlato ai canali ufficiali del club, commentando la sua prestazione:

Ci tengo a sottolineare come il mio goal abbia una dedica speciale: nella mattinata, infatti, ho appreso con grande dolore e dispiacere la notizia della scomparsa del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al quale ero molto legato e verso il quale nutrivo e nutrirò sempre grande affetto e stima, oltreché un senso di profonda gratitudine. Credo che i suoi valori umani e morali, dimostrati anche all’interno del mondo del calcio, debbano essere d’esempio per tutti. Dal punto di vista personale, il mio obiettivo primario è e sarà quello di aiutare la squadra a raggiungere più traguardi possibili, riuscendo magari, nel mentre, a ritagliarmi sempre più spazio e so che questo passa anche attraverso la mia capacità di rispondere presente ogni qual volta il mister decide di chiamarmi in causa.”

