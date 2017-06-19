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L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale

Il portiere di proprietà della Fiorentina si è trasferito all'Avellino a gennaio, e le sue prestazioni sembrano aver convinto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 12:46
L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino pare che l'avventura di Luca Lezzerini in Campania possa continuare anche nelle prossime stagione. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l'Avellino, soddisfatto dalle prestazioni mostrate dal giocatore nella seconda metà di stagione, sia intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo, offrendogli un contratto triennale. Il portiere romano, attualmente di proprietà della Fiorentina, potrebbe quindi concludere definitivamente la sua avventura in viola, aprendo così una nuova parentesi della sua vita sportiva in Serie B.

Gli irpini, tuttavia, continuano a lavorare anche su altri fronti. Sembra che uno degli obiettivi di mercato sia anche Filippo Bandinelli, al quale dopo lo svincolo determinato dal fallimento del Latino pare sia stato offerto un ricco biennale.

 

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