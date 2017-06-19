L'Avellino vuole acquistare Lezzerini a titolo definitivo, per lui pronto un triennale
Il portiere di proprietà della Fiorentina si è trasferito all'Avellino a gennaio, e le sue prestazioni sembrano aver convinto
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino pare che l'avventura di Luca Lezzerini in Campania possa continuare anche nelle prossime stagione. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l'Avellino, soddisfatto dalle prestazioni mostrate dal giocatore nella seconda metà di stagione, sia intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo, offrendogli un contratto triennale. Il portiere romano, attualmente di proprietà della Fiorentina, potrebbe quindi concludere definitivamente la sua avventura in viola, aprendo così una nuova parentesi della sua vita sportiva in Serie B.
Gli irpini, tuttavia, continuano a lavorare anche su altri fronti. Sembra che uno degli obiettivi di mercato sia anche Filippo Bandinelli, al quale dopo lo svincolo determinato dal fallimento del Latino pare sia stato offerto un ricco biennale.