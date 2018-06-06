Gori segna e prepara il grande salto, su di lui ci sono Avellino e Hellas Verona
La Fiorentina ha battuto per 2 a 0 nella prima semifinale play-off del campionato Primavera. In gol anche il centravanti Gori attenzionato dall’Avellino. La punta viola ha segnato sotto l’occhio atten...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 18:35
La Fiorentina ha battuto per 2 a 0 nella prima semifinale play-off del campionato Primavera. In gol anche il centravanti Gori attenzionato dall’Avellino. La punta viola ha segnato sotto l’occhio attento del direttore sportivo Vincenzo De Vito e del tecnico Claudio Foscarini. Per la punta si prospetta un bel duello con l’Hellas Verona.
Fonte: irpiniaoggi.it