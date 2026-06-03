Il Mattino titola: "Bianco piace all'Avellino, ma il giocatore vuole restare in Grecia"

Il centrocampista in prestito a Salonicco potrebbe rimanere in Grecia

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’Avellino continua a monitorare con grande attenzione i giocatori di proprietà della Fiorentina. Il nuovo tecnico biancoverde, Alessandro Nesta, ha esplicitamente richiesto come rinforzo per il centrocampo Alessandro Bianco, un profilo che conosce molto bene per averlo già allenato sia alla Reggiana che al Monza. Tuttavia, la trattativa si preannuncia in salita per il direttore sportivo Aiello: il centrocampista (classe 2002, quindi non più considerabile come "under") si trova attualmente in prestito al PAOK ed è fortemente orientato a proseguire la sua avventura in Grecia. Nonostante le difficoltà economiche e di lista, nei prossimi giorni il ds dell'Avellino volerà comunque a Firenze per incontrare la dirigenza viola e valutare i margini dell'operazione.