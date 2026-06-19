Il Mattino scrive: "L'Avellino spinge per Martinelli, il viola può andare ancora in prestito"

Il portiere della Fiorentina può andare ancora in prestito in Serie B

Sebbene la Fiorentina punti molto sul potenziale del promettente portiere classe 2006, l'intenzione attuale è quella di attendere la sua completa maturazione, motivo per cui si fa sempre più concreta l'ipotesi di un secondo campionato vissuto lontano da Firenze in prestito. La parentesi di sei mesi alla Sampdoria ha regalato ottime risposte, spingendo l'ambiente blucerchiato a muoversi per prolungare la permanenza del ragazzo in Liguria anche per la prossima stagione, cercando l'incastro giusto con la dirigenza viola. L'operazione però non si preannuncia semplice, data la presenza di altre pretendenti: sul giovane si è registrato infatti il forte inserimento dell'Avellino, club che ha intensificato i contatti con la Toscana dopo aver chiesto informazioni sul difensore Kouadio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Mattino, i dirigenti irpini stanno setacciando il mercato alla ricerca di un nuovo guardiano per la propria porta e, oltre a valutare le piste che portano a Pigliacelli e Desplanches, hanno inserito anche il nome di Martinelli nella lista dei candidati preferiti.