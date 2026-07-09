Il Mattino riporta: "Braschi interessa all'Avellino, continua la spesa a Firenze degli irpini"

Il bomber della Primavera può arrivare in Irpinia con Martinelli

Secondo quanto riferito da Il Mattino, dopo aver blindato la porta grazie all'innesto di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina, l'Avellino sta focalizzando le proprie attenzioni sul reparto offensivo, valutando tre profili di prospettiva. Il primo nome sulla lista è Vanja Vlahović (classe 2004), attaccante di proprietà dell'Atalanta reduce da un'esperienza allo Spezia, che il club irpino punta a prelevare direttamente dai bergamaschi. Resta viva anche la pista che porta a Giulio Misitano (classe 2005): cresciuto nel vivaio della Roma e attualmente in forza all'Atalanta, il giovane ha collezionato 30 presenze, 7 reti e 2 assist con la maglia dei lombardi. Infine, i biancoverdi continuano a monitorare con forte interesse Riccardo Braschi, ventenne centravanti della Fiorentina Primavera che si è messo in luce nell'ultima stagione siglando 18 gol.