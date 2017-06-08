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Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare

L'estremo difensore ha convinto gli irpini ed un'altra stagione in Serie B non è un'ipotesi da escludere per il futuro di Lezzerini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2017 18:31
Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che l'esperienza di Luca Lezzerini, portiere di proprietà della Fiorentina, con la maglia dell'Avellino sia destinata a continuare. L'estremo difensore romano ha infatti impressionato gli irpini che, di conseguenza, avrebbero già avviato i contatti con la società gigliata per fare in modo che il prodotto del vivaio viola prosegua la sua esperienza in Serie B anche nella prossima stagione.

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