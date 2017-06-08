Lezzerini ha convinto e la sua esperienza in prestito all'Avellino potrebbe continuare

L'estremo difensore ha convinto gli irpini ed un'altra stagione in Serie B non è un'ipotesi da escludere per il futuro di Lezzerini

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che l'esperienza di Luca Lezzerini, portiere di proprietà della Fiorentina, con la maglia dell'Avellino sia destinata a continuare. L'estremo difensore romano ha infatti impressionato gli irpini che, di conseguenza, avrebbero già avviato i contatti con la società gigliata per fare in modo che il prodotto del vivaio viola prosegua la sua esperienza in Serie B anche nella prossima stagione.