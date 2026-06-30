Pedullà rivela: "Martinelli verso l'Avellino: trattativa in fase avanzata, chiusura ad un passo"
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sui propri canali social, il giovane talento viola è vicino al trasferimento in Irpinia
Il futuro di Tommaso Martinelli sembra essere sempre più lontano da Firenze. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sui propri canali social, l'Avellino è in trattativa avanzata con la Fiorentina per il trasferimento del giovane portiere.
L'operazione sarebbe ormai nelle battute finali, con le parti vicine a trovare l'intesa definitiva per consentire all'estremo difensore viola di iniziare una nuova esperienza in Irpinia.
Per Martinelli si tratterebbe di un'opportunità importante per trovare continuità e accumulare minuti in prima squadra, proseguendo così il proprio percorso di crescita lontano da Firenze. Nelle prossime ore potrebbero arrivare gli ultimi dettagli e la chiusura dell'affare.