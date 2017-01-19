L'emozionante lettera di saluto di Lezzerini alla Fiorentina, ai suoi tifosi, a Sousa e allo spogliatoio

Lezzerini, giovane portiere nato e cresciuto con la Fiorentina, va in prestito all'Avellino e ha deciso di salutare così tutto il mondo viola

Luca Lezzerini, passato ufficialmente in prestito all'Avellino, ha postato sul proprio profilo Instagram le parole di saluto alla Fiorentina tutta, queste le sue belle parole:

"È il momento di salutare la città che mi ha cresciuto negli ultimi 8 anni e mezzo.

Lascio tanti amici che mi hanno voluto bene e mi hanno accompagnato in questo percorso.

Devo ringraziare tantissime persone , perché ognuna di loro è stata importante per la mia crescita a livello calcistico e come uomo.

In primis ringrazio il mister Sousa e il suo staff che mi hanno dato la possibilità di affacciarmi al calcio che sognavo fin da bambino . I tifosi che mi hanno sempre supportato in questi anni nel bene e nel male.

I magazzinieri, i fisioterapisti, i TM, i cuochi e tutte le persone che ogni giorno lavorano dietro le quinte per far sì che tutto funzioni alla perfezione ed a queste devo dire un immenso GRAZIE. E poi ultimi ma non meno importanti i miei compagni, ragazzi fantastici prima che calciatori straordinari. Si meritano tutto il meglio perché questo è un gruppo vero che sa regalare emozioni .

GRAZIE FIRENZE E GRAZIE FIORENTINA💜