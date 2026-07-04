Pedullà conferma: "Martinelli in prestito dalla Fiorentina all'Avellino, è fatta". Scelta giusta?

Nuovo prestito in Serie B per il talento viola. Non è ancora il momento di affidargli la porta della Fiorentina

Tommaso Martinelli è pronto a ripartire dall’Avellino. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, è arrivata anche la conferma di Alfredo Pedullà: il giovane portiere della Fiorentina vestirà la maglia biancoverde nella prossima stagione di Serie B. Un nuovo prestito per il classe 2006, reduce dall'esperienza dello scorso anno alla Sampdoria, con l'obiettivo di accumulare continuità e minuti in un campionato altamente formativo per un estremo difensore.

Martinelli è considerato da tempo uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano nel suo ruolo. Cresciuto nel settore giovanile viola, ha impressionato per personalità, struttura fisica, qualità tra i pali e capacità di giocare con i piedi, caratteristiche che gli hanno permesso di essere indicato come uno dei portieri del futuro non solo della Fiorentina, ma dell'intero panorama azzurro.

La scelta dell'Avellino rappresenta un'altra tappa del suo percorso di crescita. In una piazza ambiziosa e in una Serie B sempre più competitiva, Martinelli avrà la possibilità di confrontarsi con un campionato che spesso rappresenta il banco di prova decisivo per i giovani portieri.

Resta però una domanda che divide i tifosi viola: è davvero la strada migliore? Oppure la Fiorentina avrebbe dovuto puntare subito su Martinelli, magari salutando David De Gea e affidando la porta al suo talento più cristallino? La società sembra aver scelto la via della pazienza, convinta che un'altra stagione da protagonista possa completarne la maturazione prima del definitivo ritorno a Firenze.