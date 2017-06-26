Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma
Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Luca Lezzerini sta per firmare un contratto triennale con l'Avellino. L'addio alla maglia viola, dunque, sarebbe definitivo per il portiere che sognava...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 12:24
Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Luca Lezzerini sta per firmare un contratto triennale con l'Avellino. L'addio alla maglia viola, dunque, sarebbe definitivo per il portiere che sognava di cucirsi uno spazio da titolare, prima o poi, con il giglio sul petto.