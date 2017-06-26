Labaro Viola

Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Luca Lezzerini sta per firmare un contratto triennale con l'Avellino. L'addio alla maglia viola, dunque, sarebbe definitivo per il portiere che sognava...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 12:24
Lezzerini, addio definitivo alla viola: triennale con l'Avellino, manca soltanto la firma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Lezzerini
Viola
Avellino
Condividi

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Luca Lezzerini sta per firmare un contratto triennale con l'Avellino. L'addio alla maglia viola, dunque, sarebbe definitivo per il portiere che sognava di cucirsi uno spazio da titolare, prima o poi, con il giglio sul petto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok