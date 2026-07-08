Il Corriere Veneto riporta: "Trattativa ben avviata per il ritorno di Harder a Padova dopo lo scorso anno"

Il giocatore di proprietà viola potrebbe tornare in Veneto anche quest'anno

Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, lo scenario di mercato intorno a Jonas Harder ha subito un importante scossone. Se fino a poco tempo fa il Modena appariva in pole position per assicurarsi le prestazioni del centrocampista della Fiorentina, la società emiliana ha ora deciso di tirarsi fuori dalla corsa.

Della situazione ha approfittato il Padova, che muovendosi a fari spenti sta cercando di definire l'intesa con il club viola per riportare il classe 2005 in maglia biancoscudata. Il ritorno del giovane mediano si dovrebbe concretizzare sulla base di un prestito, ma le due dirigenze stanno dialogando per inserire nell'accordo anche un'opzione per il diritto di riscatto a favore del club veneto.