Fiorentina-Padova non sarà visibile, in TV preferite altre partite e niente streaming. A meno che…

La Fiorentina mercoledì farà il suo esordio in coppa Italia, nella sfida in casa contro il Padova. Ma i tanti tifosi viola rischiano di non poter vedere la prestazione di Castrovilli e compagni.

Il motivo? Ovviamente lo stadio è chiuso a causa della pandemia. Ma non solo, in TV la RAI che detiene i diritti della Coppa Italia, ha preferito trasmettere altre partite, e al momento non è prevista una diretta in streaming su Raiplay.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola però esiste uno spiraglio per vedere la partita. La Fiorentina si sarebbe attivata per richiedere per trasmettere la partita in diretta sul suo canale streaming, ma resta una strada per niente semplice perchè oltre al consenso della RAI serve anche quello della Lega Calcio

