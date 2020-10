Cucchi: “Le critiche a Iachini sono giustificate, la squadra non sta rendendo al massimo delle potenzialità”

Al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto il volto storico di Radio Rai, Riccardo Cucchi. Queste le sue parole:

“Castrovilli? E’ un ottimo calciatore, ma non lo scopro di certo io, anche Mancini lo ha adocchiato. Sono convinto che potrà fare molto bene sia con la Fiorentina che con la nazionale. Prima dell’avvio della Serie A, avevo messo i viola tra le rivelazioni del campionato. Ha nell’organico tanta qualità e giocatori che possono far bene in futuro. La Fiorentina sta sicuramente rendendo al di sotto di quelle che sono le sue potenzialità. Iachini? Ha capacità pratiche di far giocare le squadre con tanto pragmatismo. Qualcosa però non sta andando per il verso giusto e le critiche sono giustificate. Alcuni errori tattici sono evidenti”

